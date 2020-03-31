الزراعة: تطهير 7538 منشأة حكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا

كتب عز النوبى

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإجمالي المنشآت الحكومية التي قامت الهيئة بتطهيرها من فيروس كورونا.

وجاء في التقرير أنه تم تطهير حوالي 7538 منشأة حكومية في 27 محافظة، وقال القصير انه وجه بتسخير جميع معدات الوزارة مجانا لتطهير المنشآت الحكومية في المحافظات وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا وفيما يلي بيان بعدد المنشأت التي تم تطهيرها بالمحافظات وجاءت كالتالى:-

محافظة أسوان عدد الجهات التى تم تطهيرها 46، محافظة السويس عدد الجهات التى تم تطهيرها 3، محافظة بورسعيد عدد الجهات التى تم تطهيرها 12، محافظة القاهرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 208، محافظة المنوفية عدد الجهات التى تم تطهيرها 241، محافظة الجيزة عدد الجهات التى تم تطهيرها 293، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 713، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 28، محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 644، محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 97، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 656، محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 91.

محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 182، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 172، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 90، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 56، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 56، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 696، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2050، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 125

محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 131، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 87، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 80، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 308، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 444، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 5، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 24، حيث وصل اجمالى ما تم تطهيره فى الفترة من 14 مارس 2020 حتى 30 مارس 2020 الى 7538.

بلاضافة الى تفعيل جميع الكمائن الموجودة على مداخل المحافظات لتطهير السيارات المتجه من والى المحافظات والتركيز على اطارات السيارات.