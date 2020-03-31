اليوم السابع
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الرى: تأهيل خطوط التغذية الكهربائية للمحطات بالدلتا بـ 11.2 مليون جنيه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:47 م
الرى: تأهيل خطوط التغذية الكهربائية للمحطات بالدلتا بـ 11.2 مليون جنيه وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تجهيز وتجربة 72 وحدة طوارئ (كهرباء – ديزل) بالمحطات الواقعة بالدلتا و الانتهاء من اصلاح (10 ) وحدات طوارئ لاين شافت تصرف (1 م3/ث- 2 م3/ث ) و (2) وحدة طوارئ ثابته كهرباء وعدد (3) وحدات طوارئ ديزل بمعرفه المصلحة.

وأضاف عبد العاطى فى تقرير لوزير الرى أنه تم تأهيل خطوط التغذية الكهربائية لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة 11.2 مليون جنيه مصرى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة إجمالية 8.9 مليون جنيه.

وأكد عبد العاطى أنه يتم تجربه جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا والتواصل مع شركات الكهرباء والتأكيد على جاهزيه جميع خطوط التغذية الكهربائية ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقله ومراكز الطوارئ فى حالة استعداد تام للتحرك فى اى مكان.

ونفذت مصلحة الميكانيكا والكهرباء مشروعات خلال  العام الماضى، بنحو 1.197 مليار جنيه، والمتمثلة في إنشاء وإحلال وتجديد العديد من محطات الرفع بمختلف المحافظات، فضلاً عن صيانة وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ورفع كفاءة محطات الطلمبات و أسهمت تلك المشروعات في حماية المرافق والمنشأت الحيوية والزراعات المختلفة بالمحافظات، كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة والعمرات المختلفة ووفرت دخلا كبيرا لخزانة الدولة.

وانتهت مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أعمال كهرباء عائمة وادى الريان بالفيوم لرى زمام 4500 فدان، بتكلفة إجمالية 22مليون جنيه، فضلا عن إنهاء أعمال إحلال وتجديد محطة الخيام بنجع حمادى، لتحسين الرى لزمام 60 الف فدان، وبتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من مشروع  محطة الخيرى الجديدة بالبحيرة  لتحسين الصرف لزمام57 الف فدان بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، علاوة على مشروع محطة الدشودى الجديدة بالبحيرة،  لتحسين الصرف لزمام37 الف فدان، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، وكذلك مشروع محطتى المحسمه 1-2 بالإسماعيلية بهدف الإستفادة من خلط مياه الصرف الزراعى المعالج لرى زمام حوالى 50 الف فدان شرق قناة السويس، وبتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع محطة طلمبات سيدمنت بمحافظة بني سويف ، لتحسين الرى لزمام 4.5 الف فدان، بتكلفة 45 مليون جنيه.


الرى

الميكانيكا والكهرباء

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