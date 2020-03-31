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الرزاز: صندوق "همة وطن" مخصص لإيداع التبرعات من داخل وخارج الأردن

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:00 م
الرزاز: صندوق "همة وطن" مخصص لإيداع التبرعات من داخل وخارج الأردن الرزاز
وكالات

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أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمرا جديدا بإنشاء صندوق "همة وطن" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد الموقع الإلكتروني "سرايا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن عمر الرزاز أصدر أمر الدفاع رقم (4) والذي ينص على إنشاء صندوق وطني بعنوان "همة وطن" لدعم جهود مكافحة وباء كورونا، بموجب أمر دفاع رقم 4.
ويخصص صندوق "همة وطن" لمواجهة كورونا المستجد، حيث يفتح له حساب أو أكثر تودع فيها التبرعات من داخل المملكة وخارجها.
 
ويفتح للصندوق لدى البنك المركزي الأردني من ضمن الحسابات، حساب للقطاع الخاص يسمى "حساب التبرعات الرئيسة"، يخصص لإيداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمتها عن مائة ألف دينار، وتشكل لجنة لإدارة هذا الحساب من عدد من الأشخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة، يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني، ويختاروا من بينهم رئيساً، على أن يتولى البنك المركزي الأردني أمانة سر هذه اللجنة.
 
ويستمر كل من حساب الخير لصالح الاسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الاردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.
 
وبالتوازي مع أمر دفاع رقم 4، أصدرت الحكومة الأردنية أمرا دفاعيا آخر، برقم 5، يقضي بوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مددا لاتخاذ أي اجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
 
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 787 ألف مصاب، بينهم أكثر من 37 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 165 ألف شخص.
 
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.
 

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الاردن

كورونا

صندوق

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