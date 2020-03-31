اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:00 ص
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الرابطة السورية للأمم المتحدة تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:00 ص
الرابطة السورية للأمم المتحدة تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية سوريا
كتب كامل كامل

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طالبت الرابطة السورية للأمم المتحدة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري فوراً ولا سيما المتعلق منها بالجانب الصحي كونه أساسي في التصدي لفيروس كورونا.

وأكدت الرابطة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا"  أن هذه الإجراءات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ويجب على المنظمة الدولية أن تمارس دورها الفعال والعمل على رفعها.

ولفتت الرابطة في رسالتها التي تسلمها الدكتور خالد المصري مسؤول الإعلام في مكتب الأمم المتحدة بدمشق إلى أن الرسالة تعبر عن مواقف هيئات المجتمع الأهلي وعن موقف موحد لكل أبناء الشعب السوري.

وطالب المندوبون الدائمون لثماني دول لدى الأمم المتحدة بينهم مندوب سورية الدكتور بشار الجعفري في السادس والعشرين من الشهر الجاري برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب مشيرين إلى أنها تشكل تحدياً في مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

 

سوريا

الرابطة السورية

كورونا

فيروس كوورنا

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