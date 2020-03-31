الرئيس الجزائرى: تمديد تعليق الدراسة وعلاوة استثنائية لقطاع الصحة

أ.ش.أ

أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهنى فى إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.

وقال الرئيس تبون، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية مساء اليوم، إنه "لا عودة للدراسة خلال الفترة الحالية لا في المدارس ولا الجامعات"، مشيرًا إلى أنه سيحدد فترة توقف الدراسة في المدارس والجامعات لفترة مماثلة.

وكان الرئيس تبون قد أمر يوم 12 مارس الماضي بغلق المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل المقبل.

وكشف الرئيس تبون عن أنه وقع اليوم على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لفائدة موظفي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، العاملين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.

وقال الرئيس تبون إن هذه العلاوة تدفع شهريًا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد، على أن تتراوح بين 10 آلاف دينار للإداريين وموظفي الدعم، و20 ألف دينار للموظفين شبه الطبيين و40 ألف دينار للأطباء.

وأضاف أن المرسوم يمكن تمديد الاستفادة منه إلى فئات أخرى من الموظفين الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من 15 فبراير الماضي بأثر رجعي.