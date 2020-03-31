اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى: تمديد تعليق الدراسة وعلاوة استثنائية لقطاع الصحة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:07 م
الرئيس الجزائرى: تمديد تعليق الدراسة وعلاوة استثنائية لقطاع الصحة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهنى فى إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.

وقال الرئيس تبون، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية مساء اليوم، إنه "لا عودة للدراسة خلال الفترة الحالية لا في المدارس ولا الجامعات"، مشيرًا إلى أنه سيحدد فترة توقف الدراسة في المدارس والجامعات لفترة مماثلة.

وكان الرئيس تبون قد أمر يوم 12 مارس الماضي بغلق المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل المقبل.

وكشف الرئيس تبون عن أنه وقع اليوم على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لفائدة موظفي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، العاملين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.

وقال الرئيس تبون إن هذه العلاوة تدفع شهريًا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد، على أن تتراوح بين 10 آلاف دينار للإداريين وموظفي الدعم، و20 ألف دينار للموظفين شبه الطبيين و40 ألف دينار للأطباء.

وأضاف أن المرسوم يمكن تمديد الاستفادة منه إلى فئات أخرى من الموظفين الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من 15 فبراير الماضي بأثر رجعي.  


الجزائر

الرئيس الجزائرى

كورونا

تعليق الدراسه

فيروس كورونا

تبون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة