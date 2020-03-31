الخير فى الشباب.. مبادرة جديدة لتوزيع السلع على أهالى منيل شيحة بالجيزة "صور"

كتب سيد الخلفاوى

في الوقت التي تمر فيه مصر والعالم، بأزمة مواجهة فيروس كورونا، تظهر معادن المواطن المصرى الذى يقف سند لأخيه وقت الشدة، حيث انتشر في محافظات مصر الكثير من المبادرات الشبابية، ومن بينها محافظة الجيزة، حيث أطلق عدد من شباب قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس مبادرة لمساعدة الفقراء من أهالى القرية، وتوفير السلع الغذائية والخضراوات بالمجان وتوصيلها للمنازل أيضا دون مقابل، وهو ما لاقى قبولا من عدد كبير من أهالى القرية.



وقال محمد هدية، أحد شباب قرية منيل شيحة، والمشاركين في الحملة، أنه شارك مع شباب القرية في جمع مبلغ من المال وتمكنوا من شراء كمية من الخضر والسلع الغذائية، وتم توزيعها على فقراء القرية، كما جرى توصيلها للمنازل مجانا بعد تعبئتها وتجهيزها.

وأضاف هدية لـ"اليوم السابع"، أن من بين نشاط المبادرة توفير مبلغ مالى للعمالة اليومية التي أثرت أزمة كورونا على الدخل اليومى لهم، بالإضافة إلى توفير محل لتوزيع اللحوم على المواطنين بأسعار التكلفة دون التربح منها، وهناك تعاون كبير من شباب وأهالى القرية للمساهمة بالأموال في هذه المبادرات.



وتابع: دشن شباب القرية مبادرة لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية، بشكل تطوعى دون مقابل، كما شملت المبادرة التوعية بطرق الوقاية بجانب أعمال التطهير والتعقيم.



وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين.

