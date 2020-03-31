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الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 117 حالة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:17 ص
الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 117 حالة كورونا
كتب ــ أحمد جمعة

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أعلنت الحكومة الفلسطينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 117 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل حالتين جديدتين في رام الله بالضفة المحتلة وقطاع غزة. وأوضح، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية فى رام الله ابراهيم ملحم، أن الإصابة في رام الله تعود لعامل عشرينى عائد من العمل فى إسرائيل طَلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض، وتم نقله للحجر الصحى فى فندق الكرمل بالمدينة.

وبين، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن خمسينى عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحى فى "فندق البلوبيتش" فى مدينة غزة.

ولفت ملحم إلى أن نتائج 150 عينة أخذت من مشتبه بمخالطتهم لمصابين فى مدينة الخليل، صدرت الليلة أظهرت عدم إصابتهم بالمرض، بينما طُلب من أصحاب تلك العينات البقاء فى الحجر المنزلى، لمدة أربعة عشر يوما حفاظا على سلامتهم.

وكانت أكدت السلطات الفلسطينية أمس الاثنين تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 115 شخصا ، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز، فى غضون ذلك أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إصابة شاب ثلاثينى من بلدة قطنة شمال شرق القدس المحتلة بفيروس كورونا، وهو أحد أفراد عائلة أصيب عدد من أفرادها بالفيروس فى البلدة أمس.

وقال ملحم - في بيان أمس الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه بذلك يرتفع إجمالى الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى 109 إصابات، إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة، وضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية، ولم يتسن لوزارة الصحة الحصول على تقارير رسمية حول حالتهم الصحية.


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