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الجزائر: موافقة كتابية من المصابين بكورونا شريطة استخدام دواء "الكلوروكين"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:18 ص
الجزائر: موافقة كتابية من المصابين بكورونا شريطة استخدام دواء "الكلوروكين" كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أمرت وزارة الصحة الجزائرية بمنع استخدام دواء الكلوروكين على المصابين بفيروس كورونا  إلا فى حال الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من قبل المصابين بهذا الفيروس.

 

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، أن استخدام دواء الكلوروكين  على المصابين بهذا الفيروس لن يكون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصاب مع إدراج ملاحضة الموافقة على استخدام الدواء في ورقة العلاج و المتابعة الخاصة بكل مصاب.

 

كانت مجلة نيوزويك الأمريكية قد قالت إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على استخدام عقارين يستخدمان لعلاج الملاريا فى معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية  ،فى بيان لها الأحد الماضى أنه يمكن وصف عقارى الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين للمراهقين والبالغين المصابين بكوفيد 19، كعلاج مناسب، عندما لا تكون التجربة السريرية متاحة أو مجدية، وذلك بعد أن أصدرت هيئة الغذاء والدواء FDA ترخيص استخدام طوارئ  هو الأول لعقار له صلة بكوفيد 19 فى الولايات المتحدة، وفقا للبيان.

وأوضحت نيوزويك ، أنه فى الوقت الراهن لا يوجد عقار محدد لكوفيد 19، الذى أصاب مئات الآلاف من الأشخاص. ويستخدم الكلووروكين والهيدروكسى كلوروكين لعلاج أمراض منها الملاريا، وقد أظهر نشاطا فى الدراسات المعملية ضد فيروسات كورونا، ومنها الفيروس الذى يسبب مرض كوفيد 19، بحسب وزارة الصحة الأمريكية.

وتشير تقارير غير مؤكدة غلى أن هذه الأدوية قد تقدم بعض الفائدة فى علاج مرضى كوفيد 19 فى المستشفى، وهناك حاجة لإجراء تحارب سريرية لتقديم دليل علمى على أن هذه العلاجات فعالة.


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