اليوم السابع
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التعليم: طلاب النقل بمدارس الخط العربى يقدمون بحثا بديلا للامتحان

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:17 م
التعليم: طلاب النقل بمدارس الخط العربى يقدمون بحثا بديلا للامتحان طلاب المدارس ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب بمدارس الخط الخطوط العربية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا المستجد ووقف الدراسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية أنه بالنسبة للصفوف من الأول والثانى والثالث من مرحلة دبلوم الخط العربى يقوم الطلاب بعمل مشروع بحثى ويتم تقديمه  فى المدارس التابع لها الطالب، وبالنسبة لسنوات النقل للصف الأول من مرحلة التخصص فى الخط والتذهيب يعد الطالب مشروع بحثى ويقدمه فى المدرسة التابع لها الطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لطلاب دبلومى الخط العربى والتخصص فى الخط والتذهيب يتم أداء الامتحان وفقا للمواعيد المحددة للامتحان

 


التربية والتعليم

دبلوم الخط العربى

آلية أداء امتحان مدارس الخط العربى

اخبار مصر

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