التعليم تحدد 7 إرشادات لأداء طلاب أولى ثانوى الامتحان التجريبى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إرشادات دخول الامتحان التجريبى لطلاب أولى ثانوى المقرر له 5 إبريل المقبل.

وأكدت وزارة التعليم، أنه على الطالب التأكد من تحديث جهاز التابلت والتأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت باستخدام الواى فاى أو الشريحة.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من ٥ ابريل حتى ٢٢ ابريل ٢٠٢٠ والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.