اليوم السابع
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التضامن: علامات إرشادية بالمنافذ لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بالتباعد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:57 م
التضامن: علامات إرشادية بالمنافذ لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بالتباعد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاستعدادت الخاصة لصرف معاشات أبريل اعتبارا من غدا الأربعاء، وقامت الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بالتنسيق مع هيئة البريد المصرى ووزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة بتجهيز ساحات المدارس ومراكز الشباب لاستقبال أصحاب المعاشات.



وتأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، من وضع علامات إرشادية فى مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعى أثناء عمليات الصرف التزاما بالإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية.



وتتلقى وزيرة التضامن الاجتماعى، تقاريرا على مدار الساعة من مناطق الهيئة القومية للتأمينات على مستوى الجمهورية للتأكد من الاستعداد بشكل كامل لبدأ الصرف غدا.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد اعتمدت خطة صرف معاشات أبريل، والتى نصت على
آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على حسابات فى البنوك من غدا الأول من أبريل.



وتضمنت أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام  الأربعاء والخميس والسبت الموافق ( 1,2,4) من شهر أبريل.

 

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل.

 

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 أبريل، وأشارت إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

 

بالإضافة إلى السماح لكافة البطاقات التى كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التى يتم إجرائها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.

 

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