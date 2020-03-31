اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الأوروبى يدعو تركيا للإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:27 م
البرلمان الأوروبى يدعو تركيا للإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين أردوغان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن البرلمان الأوروبى، طالب تركيا بتضمين التعديلات الجديدة لقانون العقوبات المعتقلين السياسيين دون أى عنصرية، ونشر مقرر الشؤون التركية فى البرلمان الأوروبى، ناخو سانتشيز أمور ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبى سيرجي لاجودينسكي بيانًا مشتركًا طالبا خلاله الحكومة التركية بالإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو.

 

وقال البيان: "تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحافيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف، وأكد على ضرورة تلبية دعوات المفوض السامي للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فايروس كورونا".

 

وبينما صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا اتخذت وزارة العدل التركية قرار باحتجاز العاملين في إدارات السجون ومنعهم من العودة إلى منازلهم لمنع انتقال فيروس كورونا عبرهم إلى السجناء.

 

وزير العدل التركي، عبد الحميد جول قال الاثنين، إنه اعتبارا من اليوم لن يتمكن الموظفين في السجون بشتى أرجاء تركيا من العودة إلى منازلهم لحين انتهاء الفترة المحددة وسيقيمون داخل مناطق معزولة.

 

وفى تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأى مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين، ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لإخلاء السجون من أكبر عدد من المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا.

 

ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 فى المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التى يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم الإرهاب سيشملهم العفو.


اردوغان

تركيا

المعارضه التركيه

ازمه تركيا

قمع اردوغان

الديكتاتور العثمانى

اخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سياسى تركى ينتقد تضليل أردوغان ودعوته الأتراك التبرع لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:05 م

رئيس الهلال الأحمر التركي يفضح أردوغان: مجال الصحة كله يعتمد على الخارج كليًا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:00 ص

فيديو.. ملاكم تركى لـ"أردوغان": إما أن تظهر قوتك فى مواجهة الأزمات أو ترحل

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:00 ص

كورونا يحرج أردوغان ويزيد متاعب اقتصاد أنقرة.. كاتب تركى: تركيا تتلاعب فى أرقام الوفيات.. الجمعية الطبية لـ"نظام الدكتاتور": نطالب بسرعة إرسال نتائج اختبارات كورونا للأطباء.. وسلاسل تجارية شهيرة تغلق أبوابها

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة