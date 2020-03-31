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البحرين: تعافى 21 شخصا من كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:43 م
البحرين: تعافى 21 شخصا من كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت البحرين تعافى 21 شخصا من كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. 

 

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وجه بعلاج مجانى لـ47 مريضا بفيروس كورونا من الوافدين، جاء ذلك بحسب العربية، فى غضون ذلك  ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اليوم، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التى تعقد لأول مرة عن بعد.

 

وأشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكى للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، بمساعدة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا لما تمثله من لفتة إنسانية نبيلة ورعاية من الملك للتخفيف من الأعباء المالية التى تواجهها هذه الأسر فى هذا الوضع الاستثنائي.

 

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة كريمة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام، فقد أشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرة الكريمة مؤكداً المجلس حرص مملكة البحرين على بناء ثقافة السلام بمحبة وضمير عبر إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة بما يعزز التنمية المستدامة.

 

 


كورونا

البحرين

العزل

العلاج

corona news

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