سلم الاتحاد الإفريقى اليوم الثلاثاء، مساعدات طبية للسلطات التونسية، لمجابهة فيروس كورونا.
وأفادت وزارة الخارجية التونسية فى بيان لها، أن المساعدات تمثلت فى أقنعة لحماية الوجه ووسائل اختبار وبدلات واقية، مشيرةً إلى أن هذه المساعدات تم تمويلها من قبل مؤسسة خاصة صينية وانتفعت بها جميع الدول الإفريقية.
وثمنت تونس وفق البيان المجهودات التى تقوم بها الصين بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى، من أجل حشد الدعم الدولى لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة هذه الجائحة .
الاتحاد الإفريقى يسلم مساعدات طبية لتونس لمجابهة "كورونا"الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:35 م
كورونا فى تونس
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سلم الاتحاد الإفريقى اليوم الثلاثاء، مساعدات طبية للسلطات التونسية، لمجابهة فيروس كورونا.
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