الاتحاد الأوروبى يطلق عملية لفرض حظر تصدير الأسلحة على ليبيا بدءًا من الغد

كتبت: هناء أبو العز

يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ، مما يساهم في عملية السلام في البلاد ، من خلال إطلاق عملية عسكرية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

واعتمد الاتحاداليوم قرارًا بإطلاق عملية EUNAVFOR MED IRINI اعتبارًا من 1 أبريل 2020، وستكون مهمتها الأساسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وستتمكن البعثة على وجه الخصوص من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 (2016)، كمهام ثانوية .

و ستقوم EUNAVFOR MED IRINI أيضًا برصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية في مهام إنفاذ القانون في البحر المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات ودوريات الطائرات سيقود إيريني الأدميرال فابيو أغوستيني كقائد عمليات الاتحاد الأوروبي وسيكون مقرها الرئيسي في روما ، إيطاليا.

وستستمر ولاية عملية IRINI مبدئيًا حتى 31 مارس 2021 ، وستكون تحت المراقبة الدقيقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، والتي ستمارس السيطرة السياسية والتوجيه الاستراتيجي من خلال اللجنة السياسية والأمنية (PSC) ، تحت مسؤولية المجلس و الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وبالتوازي مع إطلاق عملية IRINI ، ستوقف عملية EUNAVFOR MED الحالية في البحر الأبيض المتوسط ، SOPHIA ، أنشطتها بشكل دائم.

والتزم المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020 ، على وجه الخصوص ، بالاحترام والتنفيذ الكاملين لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011) و 2292 (2016) و 2473 (2019).

وإزاء هذه الخلفية ، توصل المجلس إلى اتفاق سياسي لإطلاق عملية جديدة في البحر الأبيض المتوسط ، تهدف إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا باستخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية في 17 فبراير 2020.

تم إطلاق عملية EUNAVFOR MED SOPHIA في 22 يونيو 2015 كجزء من نهج الاتحاد الأوروبي الشامل للهجرة ، وستتوقف بشكل دائم في 31 مارس.