اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يحذر المجر من تقويض الديمقراطية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:40 م
الاتحاد الأوروبى يحذر المجر من تقويض الديمقراطية فون دير لاين
وكالات

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حذرت المفوضية الأوروبية المجر، من اتخاذ أي إجراءات تنافي الديمقراطية في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.
 
وجاء في بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري ألا تأتي إجراءات الطوارئ على حساب مبادئ المفوضية وقيمها الأساسية، وأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون حرية وإعلام مستقل.
 
وأضافت أن أي إجراءات طارئة يجب أن تكون في إطار الضرورة ومقيدة بشكل صارم، ويجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أن على الحكومات التأكد من أن إجراءات كهذه محل مراجعة دورية.
 
 
وأشارت فون دير لاين إلى أن المفوضية الأوروبية ستحلل وتراقب عن كثب تطبيق القوانين الجديدة في المجر.
 
ويأتي ذلك عقب منح البرلمان المجرى صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان لإصدار مراسيم بقوانين وفرض أحكام بالسجن على من يعرقلون إجراءات كبح انتشار الفيروس أو من ينشرون معلومات خاطئة تتعلق بالأزمة.

المفوضية الأوروبية

المجر

الديمقراطية

أورسولا فون دير

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