الإمارات تعلق تصاريح العمل والبرامج والتطبيقات للمركبات

إيمان حنا

قررت وزارة الداخلية بدولة الإمارات، تعليق العمل بكافة التصاريح والبرامج والتطبيقات للمركبات بما فى ذلك خدمة تصاريح الحركة الاتحادية "تجول" على المستويين الاتحادى والمحلى، يأتى ذلك تجاوبا مع التزام الجمهور الكريم وتقيده بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بتقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وفق وام.

ويأتى هذا القرار استكمالا للجهود المستمرة للوزارة لمراجعة وتقييم وتحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لمواجهة تحدى فيروس كورونا كوفيد-19، وبما يحقق المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

وأهابت وزارة الداخلية الإماراتية بمواطنيها، البقاء فى منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطنى وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتى تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدنى وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالى والمصرفى وقطاع الإعلام الحكومى وقطاع الخدمات والذى يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.