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"الإحصاء": 12.6 مليون مشتغل بالقطاع الخاص بقدرة انتاجية 3.3 تريليون جنيه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:33 م
"الإحصاء": 12.6 مليون مشتغل بالقطاع الخاص بقدرة انتاجية 3.3 تريليون جنيه اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت هند مختار

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قدم  اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرض خلال إجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء حول المؤشرات الرئيسية لآخر "تعداد إقتصادي"،والتي تُشير إلى وجود 3.7 مليون مُنشأة إنتاجية وخدمية، تضم حوالي 13.5 ملايين مشتغل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3.9 تريليون جنيهسنوياً، وبحجم أجور يبلغ حوالي 358.7 مليار جنيه، وبالتركيز على القطاع الخاص، فقد أفادت المؤشرات أن عدد  العاملين في القطاعالخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي يبلغ 12.6 مليون مشتغل، بقدرة انتاجية 3.3 تريليون جنيه.
 
ومع تسليط الضوء على القطاع الخاص غير الرسمي، أوضح اللواء خيرت بركات، أن عدد المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص غيرالرسمي تبلغ 2 مليون منشأة، مقابل 1.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي، ويصل رأس مال القطاع غير الرسمي لنحو 69.3 مليارجنيه، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الرسمي، مضيفاً أن 4 أنشطة اقتصادية تستحوذ على نسبة 84.2% من اجمال المشتغلين فيالقطاع الخاص غير الرسمي، و37% من إجمالي العمالة في القطاع غير الرسمي يعملون في محافظات القاهرة الكبرى الثلاث.
 
كما تناول رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موقف المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار، مشيراً إلى أن المنشآت الاستثماريةيبلغ عددها 139.2 ألف منشأة، يعمل بها 2.8 مليون مشتغل، برأس مال يصل إلى نحو 682.6 مليار جنيه. 
 
 
 
كما تناول العرض موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن عددها يصل لنحو 1.7 مليون منشأة، يعمل بها 5.8 مليون مشتغل،برأس مال يبلغ حوالي 77.1 مليار جنيه، ويعمل 36.3% من اجمالي العمالة بتلك المشروعات في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية. 
 
 

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