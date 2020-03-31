الأوقاف تنهى خدمة مدير عام بمديرية شمال سيناء لسماحه للأهالى بفتح المساجد

كتب - إسماعيل رفعت

أفادت مديرية أوقاف شمال سيناء بقيام هشام نظمى السيد حسن كبير بدرجة مدير عام بمديرية أوقاف شمال سيناء بالإذن لبعض الأهالى والسماح لهم بالصلاة بمسجد الصفا والمروة التابع لإدارة أوقاف بئر العبد.

من جانبه أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة المذكور، ووجه مديرية أوقاف شمال سيناء بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، مع تأكيد الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور: أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع وتنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.