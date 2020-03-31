اعفاء الوحدات السكنية والأكشاك والحدائق المؤجرة من الإيجار فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إعفاء الوحدات السكنية المؤجرة من الوحدات المحلية بالمراكز من سداد القيمة الإيجارية لمدة شهر، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررا من الأزمة الحالية التى تعيشها البلاد.

وأضاف الزملوط،فى بيان له اليوم،أن القرار سيشمل أيضاً إعفاء الحدائق العامة والأكشاك المؤجرة على مستوى المحافظة من السداد، وذلك لمدة 3 أشهر طوال فترة الإغلاق التى أقرها مجلس الوزراء. مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لمساندة جهود الدولة الداعمة للمواطنين بكافة قطاعاتهم لعبور هذه الأزمة.

وفى سياق متصل أعلن محافظ الوادى الجديد، أمس الاثنين، عن مد فترة العمل فى مبادرتين طرحتهما المحافظة لتخفيف العبء عن مزارعى المحافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد التفاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين المنتفعين من قانون وضع اليد رقم 144 لسنة 2017م وذلك حتى نهاية شهر أبريل المقبل وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وفى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين والمنتفعين.

وكان محافظ الوادى الجديد، أعلن عن إطلاق مبادرتين لتخفيف العبء عن المزارعين، حيث إن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصى 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلا من 19.5 الف جنيه بمركز الخارجة، و21 الف بمركز الداخلة و22 الف و400 جنيه بالفرافرة، وذلك للحالات الجادة التى ستتولى السداد قبل 1 \12\2019، كما أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، وتتضمن خصم 50 % من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 فدان، وخصم 25 % للمساحات حتى 10 أفدنة وذلك فى حالة السداد قبل 1\11\2019.

وكانت محافظة الوادى الجديد بدأت بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية أعمال الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة حيث جرى تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على ارض ملك الدولة بالزراعه وبالبناء بدون ترخيص بمنطقة عين ياسين ومنطقة عين الشيخ ومنطقة القلعة ومنطقة الخارجه 1 وبئر 6 جناح كما جرى إزالة التعديات من 106 فدان بواحة الفرافرة خلال الثلاثة أيام الأولى من الموجة 15 لتنفيذ الإزالات وكذلك إزالة التعدى على 60 فدانا بقرية الخير والنماء وتنفيذ قرارى إزالة على مساحة 11 فدانا بنفس القرية.