اعتقال 11 شخصا فى مقاطعة إيطالية لتوصيل المخدرات "ديليفرى" بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

ألقت السلطات الإيطالية القبض على 11 تاجر مخدرات صباح اليوم فى مقاطعة كاستيللي روماني القريبة من العاصمة روما لقيامهم بتوصيل المخدرات "ديليفري" للمنازل، فى ظل أزمة فيروس كورونا وتطبيق حالة الطوارئ، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وتقول الوكالة إن الـ11 تاجر كان قد صدر ضدهم مذكرة ضبط وإحضار من النيابة العامة الخاصة بالمقاطعة بعد أشهر من التحريات قادها الجيش الإيطالي ضد أعضاء التنظيم فى الفترة من أبريل لديسمبر الماضي.

ولتوصيل المخدرات ديليفري، استخدم تجار المخدرات الـ11 كلمات سرية حتى لا يتم كشف تجارتهم خلال الاتصال مع عملائهم، حيث أطلقوا مسميات مختلفة ومتداولة لكل نوع مخدرات ومعظمها مخدرات منها "بيتزا" و"قميص" و"قهوة" و"فاتح شهية" و"قبلة".وتبين من التحقيقات أن مبيعات التنظيم ترواحت بين 2.500 يورو إلى 3.000 يورو فى اليوم.

وكانت قامت بعض البلديات والمدن الإيطالية بتنكيس العلم الإيطالي حداد على ضحايا فيروس كورونا، كما أعلنت مقاطعة وبلدية رافينا وبلدية بيرغامو الوقوف دقيقة صمت خلال عرض الأعلام وتنكسيها لتكريم تضحية كورونا، ودعم العاملين في مجال الصحة كعلامة ملموسة على الدعم والأمل في المجتمعات المحلية في إيطاليا التي تواجه حالة الطوارئ الكبيرة الناجمة عن فيروس كورونا.

ونقلت وسائل اعلام إيطالية جانب من تنكيس الأعلام في إيطاليا حدادا على ضحايا فيروس كورونا الجديد الذي وصل ضحاياه الآلاف في مدن إيطاليا، حيث ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 101739 والوفيات إلى 11591 بعد تسجيل 812 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واشترى رؤساء بلديات وحكام أقاليم في إيطاليا اليوم الثلاثاء صفحة في صحيفة فرانكفورتر تسايتونج ليطلبوا من ألمانيا التضامن معهم وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد قائلين إن دولا أخرى وافقت على خفض ديون ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.