اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:46 م
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اضبط مخالفة.. ازدحام بسنترال القلج بالخانكة رغم التحذيرات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:11 م
اضبط مخالفة.. ازدحام بسنترال القلج بالخانكة رغم التحذيرات زحام أمام سنترال الخانكة
القليوبية - نيفين طه

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شهد سنترال القلج التابع لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية ، اليوم ازدحاما ملحوظا، حيث اصطف المواطنون ، حيث يدخل كل واحد منهم بشكل فردى عندما يأتى دوره ، بجانب وجود تزاحم لآخرين بجوارهم ، دون الأخذ بالاعتبار التحذيرات الشديدة من عدم الأختلاط والازدحام حرصا على سلامتهم.

وقال أحد المواطنين ، إنه جاء السنترال لتخليص إجراءات الحصول على إجراءات شريحة التابلت لابنته طالبة بالصف الأول الثانوى ، وشاهد إزدحام منذ الصباح على السنترال ، مشيراً أنه يوجد تنظيم للمواطنيين ، ويتم الدخول بشكل فردى ، مشيرا إلى أن هناك أولياء أمور ينتظرون حتى يأتى دورهم .

فيما اتخذت محافظة القليوبية ، عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما أكد على ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

 

 

 

 


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