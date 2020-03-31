ارتفاع وفيات كورونا فى إنجلترا 29% إلى 1651

قالت هيئة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع بنسبة 29 في المئة إلى 1651 حالة مع وفاة شاب عمره 19 عاما لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية كامنة.
وأضافت أن "أعمار المرضى تراوحت بين 19 و98 عاما وكان كل المرضى تقريبا(الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و91 عاما) مصابين بمشكلات صحية كامنة باستثناء 28 مريضا".
وقالت اسكتلندا إن 60 شخصا توفوا حتى يوم الثلاثاء. وقالت ويلز إن 69 شخصا توفوا . وقالت أيرلندا الشمالية إن عدد الوفيات بها بلغ 28 شخصا.
وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في 29 مارس كان 1408 أشخاص ممن أثبت الاختبارات إصابتهم بكورونا توفوا في المملكة المتحدة.
أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا فى إنجلترا بواقع 367 حالة فى غضون الساعات الـ24 الماضية، و بذلك ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى إنجلترا من 1284 إلى 1651 خلال يوم، و ذلك وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم".
وكانت الصحة البريطانية، قد أعلنت يوم أمس الاثنين، عن تسجيل ارتفاعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 1284، وفى غضون ذلك رصدت بريطانيا 544 مليون جنيه استرلينى لتعجيل جهود العلماء والباحثين البريطانيين لإيجاد لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الخارجية البريطانيةن فى حسابها الرسمى عبر تويتر: "بريطانيا ترصد 544 مليونا، وهي بذلك أكبر مساهِمة لدعم تعجيل جهود علماء وباحثين بريطانيين لمواصلة قيادة الكفاح العالمى ضد كوفيد 19 وإيجاد لقاح له، رئيس الوزراء بوريس جونسون: "هذا التمويل سوف يساعد في إيجاد لقاح للعالم أجمع."
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