ارتفاع وفيات كورونا فى إنجلترا 29% إلى 1651

رويترز

قالت هيئة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع بنسبة 29 في المئة إلى 1651 حالة مع وفاة شاب عمره 19 عاما لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية كامنة.

وأضافت أن "أعمار المرضى تراوحت بين 19 و98 عاما وكان كل المرضى تقريبا(الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و91 عاما) مصابين بمشكلات صحية كامنة باستثناء 28 مريضا".

وقالت اسكتلندا إن 60 شخصا توفوا حتى يوم الثلاثاء. وقالت ويلز إن 69 شخصا توفوا . وقالت أيرلندا الشمالية إن عدد الوفيات بها بلغ 28 شخصا.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في 29 مارس كان 1408 أشخاص ممن أثبت الاختبارات إصابتهم بكورونا توفوا في المملكة المتحدة.