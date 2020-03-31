اليوم السابع
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ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إسرائيل إلى 20 حالة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:28 م
ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إسرائيل إلى 20 حالة كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بسبب وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 20 حالة وفاة.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، كشفت الوزارة أن مسنا إسرائيليا يبلغ من العمر 90 عاما، توفى بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 20 حالة وفاة، فضلا عن وفاة أخرى مساء اليوم نفسه، لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، بينما وصل عدد المصابين بالفيروس 4831 إصابة بينهم 69 فى حالة خطيرة للغاية.

اسرائيل
 

من ناحية أخرى، حذر مسؤولو وزارة الصحة من النقص فى أجهزة التنفس بعد تقديراتهم بأن ما يصل إلى 5000 شخص سوف يحتاجون إلى مساعدة فى الجهاز التنفسى نتيجة المرض.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لم يقم باختيار الشخصية التى ستقوم بإدارة إسرائيل أثناء تواجده فى العزل المنزلى مدة 14 يوماً.

وأوضحت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أنه طبقا للمعمول به فإن نتنياهو يقوم بتسمية شخص أثناء سفره خارج إسرائيل أو إجراء فحوصات طبية أو اثناء عمليات جراحية، مثلما تم أثناء إجراء جراحة فى البروستاتا.

 

وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن الأخير قرر الدخول للحجر الصحى مع طاقمه، وذلك ابتداءً من الأمس، إلى حين انتهاء إجراءات التأكد من حالته، وذلك بعد الإعلان عن إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والمتدينين بفيروس كورونا.

وجاء فى البيان أنه لإزالة الشكوك فقد قرر نتنياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحى إلى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحى.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون الكنيست والمتدينين رفيكا بالوخ بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووضعها فى الحجر الصحى، بعد انتقال العدوى إليها من زوجها الذى كان قد شخصت اصابته سابقًا.

 


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