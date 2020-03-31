ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إقليم كردستان لـ 162 حالة

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد مصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 162 إصابة بعد تسجيل إصابة جديدة، وذكر بيان لوزارة الصحة أوردته الوكالة الوطنية العراقية أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل لامراة تبلغ ٢٢ عاما، مضيفا أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في الإقليم إلى 162 حالة منها 57 شفاء وحالتا وفاة.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، فى حكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى محافظة أربيل، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، الاثنين، أن خمسة من المصابين رجال ونساء وثلاثة آخرين أطفال وجميعهم من الملامسين للمصاب الذى أعلن عنه أمس فى ناحية خليفان.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية العراقية شفاء المواطن العراقى الذى أُصيب بفيروس كورونا فى إيران وخروجه من المستشفى.

و من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لأبناء الجالية العراقية فى كندا والإمارات؛ ليرتفع مجموع المصابين بالفيروس خارج البلاد إلى 58 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) أمس الاثنين، إن العدد الكلى للعراقيين المصابين فى عموم العالم 58 حالة موزعة، إضافة إلى حالتى وفاة فى بريطانيا، وواحدة فى النرويج.

وأشار الصحاف، إلى أن السفارات العراقية تبذل أقصى جهد فى متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.

يذكر أن العراق وصل بها مجموع الإصابات المعلنة بفيروس "كورونا" حتى أمس الاثنين، فى جميع محافظاته إلى 554 حالة وتم شفاء 143 شخصا، فضلا عن 42 حالة وفاة.