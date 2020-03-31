ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 716 وتسجيل 9 وفيات

أعلن الناطق الرسمي للجنة متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم، تسجيل تسع وفيات اضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
واوضح فورار في مؤتمر صحفي ان التحاليل المخبرية اكدت اصابة 132 شخصا بالفيروس، خلال نفس الفترة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 44 والاصابات الى 716 حالة.
ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن الحكومة الصينية قررت بناء مستشفى في الجزائر، يخصص لتوفير الخدمات الصحية الموجهة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي أدخل الجزائر حالة من الاستنفار غير المسبوق.
ووتابعت الصحيفة الجزائرية إن نحو أربعة آلاف عامل صيني ونحو خمسة آلاف جزائري سيعملون معًا من أجل إنجاز هذا الصرح، فيما لم يشر المصدر الذي أورد الخبر، إلى المكان الذي سيشيد فيه المستشفى أو آجال إنجازه، وكذا طاقة استقباله للمرضى.
الوكالة ذاتها تحدثت أيضا عن الكفاءات المتخصصة (أطباء) التي قدمتها الصين إلى الجزائر من أجل محاربة هذا الوباء، والتي وصلت لجزائر مؤخرًا، فضلاً عن المساعدات الطبية، مشيرة إلى أن البعثة الطبية تتكون من سبعة أشخاص يرافقهم فريق عمل يتكون من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى تجهيزات طبية، تقدر قيمتها بنحو 3.23 مليون يوان (عملة صينية)، أو ما يعادل 455 ألف دولار، موجهة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
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