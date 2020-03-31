ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 716 وتسجيل 9 وفيات

وكالات

أعلن الناطق الرسمي للجنة متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم، تسجيل تسع وفيات اضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

واوضح فورار في مؤتمر صحفي ان التحاليل المخبرية اكدت اصابة 132 شخصا بالفيروس، خلال نفس الفترة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 44 والاصابات الى 716 حالة.