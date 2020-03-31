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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى سويسرا إلى 16176 والوفيات لـ373 حالة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:28 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى سويسرا إلى 16176 والوفيات لـ373 حالة فيروس كورونا
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة سويسرا اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 16176 والوفيات إلى 373 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها لمكافحة انتشار هذا الفيروس. 
 
وفيما سجلت تايلاند 127 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة الثلاثاء، وعدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1651 والوفيات إلى 10، وفى المانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا مع وفاة 128 شخصا حتى أمس الاثنين.
 
وأعلنت الصين، تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، حيث تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي الاثنين، جميعهم أتوا من خارج البلاد.
 
وتجاوز عدد وفيات كورونا 3 آلاف شخص في الولايات المتحدة، الاثنين، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائما تابع للبحرية الأميركية يضم 1000 سرير، في خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.
 
يذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية وصولا إلى مختلف دول العالم.

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فيروس كورونا

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اخبار فيروس كورونا

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