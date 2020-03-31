ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الأمم المتحدة بفيينا إلى ١٠ حالات

أ.ش.أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مقر الأمم المتحدة فى فيينا، اليوم الثلاثاء، إلى ١٠ حالات.

وقال مارتن نيسركى مدير الإعلام فى المنظمة الدولية - في تصريح له اليوم - إنه ثبت اليوم إصابة شخص يعمل في مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وقد تم فحص الشخص فى 27 مارس وكان خارج مكان العمل منذ 6 مارس 2020.

وأضاف نيسركى، أنه لم يثبت وجود أى خطر على أي زملاء له في مكان العمل.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا ارتفع اليوم إلى ١٠١٢٢ إصابة و١٢٩ حالة وفاة .