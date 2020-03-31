إيران: هجوم إرهابى بتركيا سبب توقف صادرات الغاز لأنقرة

قال مسئول إيراني للتليفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، إن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى تركيا توقفت بعد هجوم على خط أنابيب داخل البلد المجاور. وقال مهدي جمشيدي دانا المسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية "هذا الصباح، هاجم إرهابيون خط أنابيب للغاز الطبيعي داخل تركيا بالقرب من حدود بازارجان الإيرانية مع تركيا. توقف تدفق الغاز".

وكان قد أدى انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا إلى إصابة الاقتصاد التركي بحالة من الانكماش، لا سيما في غياب خطط احترازية للحكومة التركية، وقامت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى بمراجعة توقعات النمو لعام 2020 للعديد من الدول الكبرى، في ظل الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وما يتبعها من عواقب على معدلات النمو المتوقعة، حسب التقرير المنشور على موقع المؤسسة تراجعت توقعات معدل النمو في تركيا من 3% إلى 0.4% في عام 2020.