إيران توقف إصدار جميع الصحف والمجلات الورقية بسبب وباء كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اتخذت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد فى إيران مع وكيل شئون الصحافة بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى قراراً، بوقف إصدار الصحف والمجلات الورقية المطبوعة، اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث من المقرر أن تنتهى عطلة عيد النوروز (رأس السنة الشمسية) فى ذلك اليوم، وتعاود الصحافة إصدار نسخها، لكن القرار سيحرمها من النشر الورقى.

وبحسب لجنة مكافحة كورونا، فان القرار سيستمر حتى نهاية خطة "التباعد الإجتماعى" والتى أقرتها وزارة الصحة الإيرانية الأسبوع الجارى، للحد من تفشي كورونا.

وبحسب اللجنة فان عملية نشر الصحف الورقية والمجلات يستلزم عمل مجموعة من الأشخاص والصحفيين وحتى القائمين على صناعة ونشر وتوزيع الصحف، وهذه العملية من الممكن أن تؤدى إلى نشر الفيروس بشكل أكبر.

ووفقا لهذه الخطة، وطالبت اللجنة من وسائل الإعلام، استغلال كافة إمكاناتها على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعى لتعزيز عملية نشر الأخبار ورفع الوعى بطرق التصدى لفيروس كورونا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل و141 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2898، وسجلت 3111 إصابة جديدة وبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 44606، وتماثل للشفاء حتى الآن 14656 شخصا.

وصدرت أوروبا لإيران اليوم سلعا طبية في أول عملية تجارية تتم وفق آلية تجارة وضعت لمقايضة السلع الإنسانية والأغذية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في 2015، آلية التبادل التجاري (اينستكس).

وتعم حالة من الفوضى فى بعض السجون الإيرانية، بسبب تمرد سجناء على رفض السلطات منحهم اجازة على غرار سجناء آخرين مٌنحوا اجازات الفترة الماضية، خوفا لتفشي عدوى كورونا.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.