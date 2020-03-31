اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:41 ص
خالد صلاح
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إندونيسيا تحظر دخول معظم الأجانب لمنع انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:07 ص
إندونيسيا تحظر دخول معظم الأجانب لمنع انتشار فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت منع دخول الأجانب إلى البلاد أو مرورهم عبرها من أجل منع انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزيرة ريتنو مارسودي إنه سيتم استثناء الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة وبعض الزيارات الدبلوماسية من الحظر. وأضافت أن الحكومة تستهدف إصدار قواعد الحظر اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة ستعزز أيضا عمليات فحص الإندونيسيين العائدين من الخارج.

وكانت قد نفذت السلطات الطبية فى اندونيسيا طريقة جديدة لتعقيم الشوارع عن بعد لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، حيث قامت باستخدام الطائرات بدون طيار المعروفة باسم "طائرات الدرون" لتعقيم الشوارع، وقام العاملين في مجال الرعاية الصحية وهم يرتدون البدل الواقية والأقنعة الطبية ثم يقومون بملىء خزان الطائرة الصغير الدرون بمواد التعقيم ثم تسيرها لتعقيم وتطهير شوارع العاصمة جاكرتا.


كورونا

اندونيسيا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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