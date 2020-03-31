إنارة الطرق وتطهير نطاق وحدة منشأة رضوان بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد محمد عيد محسوب رئيس الوحدة المحلية بمنشاة رضوان مركز أبو كبير محافظة الشرقية بصيانة أعمال الانارة العامة باشراف أحمد حميد، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات المهندس وجيه صدقى أحمد رئيس مركز ومدينة أبو كبير تم عمل صيانة لطريق ترعة السرو الصيانة والإنارة العامة للطريق حفاظا على المواطن وجارى استكمال باقى الاعمال أعمال التطهير تم تطهير لقرية منشأة رضوان بمشاركة مجتمعية من أهالى القرية وكذلك تم تطهير قرية نزلة خيال بمشاركة المجتمعية للقرية وجارى استكمال الأعمال.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.