إغلاق 17 منشأة طبية مخالفة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إغلاق17 منشأة طبية وصحية مخالفة، لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التى حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التى تقدمها .

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

وأوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه المنشآت تشمل4 عيادات جراحة ،و5 معامل تحاليل، وعيادة واحدة في تخصصات اطفال، وعيادة أنف وأذن، واشعة، وعظام ،وعيون،واسنان،وجلدية،ونساء وتوليد،بمركزي المنصورة وشربين.قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبرفقته فريق من الادارة العامة للطب الوقائي بجولة بمدينة المنصورة حيث قام والفريق المرافق له بتعليق بوسترات عن تعريف فيروس كورونا 2019 كيفية الحماية والوقاية من فيروس كورونا الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، متى نرتدي الماسك الواقي وذلك بجميع شوارع مدينة المنصورة وعلى المحال التجارية والمنشآت الحكومية.

كما وجه وكيل الوزارة مديري الادارات الصحية بكل المراكز بتعليق البوسترات الارشادية فى نفس التوقيت.

كما حث المواطنين على اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة واتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق شعار وزارة الصحة "احمى نفسك والزم بيتك ".