اليوم السابع
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إغلاق سوق شعبى بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:05 ص
إغلاق سوق شعبى بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء فض سوق - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أغلقت الجهات التنفيذية بشمال سيناء اليوم، سوق الثلاثاء الشعبى فى مدينة الشيخ زويد، وطالبت الأهالى بعدم التواجد فى السوق منعا للتجمعات إتباعا للتعليمات بإتخاذ إجراءات احترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويعد "سوق  الثلاثاء" من أهم وأكبر الأسواق الشعبية التى تنعقد إسبوعيا فى ساحات مفتوحة وفيها يبيع تجار الخضروات والملابس والسلع بضائعهم على مشترين يحضرون للتزود بمتطلباتهم الغذائية أسبوعيا من مختلف أنحاء المدينة والمناطق المجاورة لها .

وسبق وأعلن فى شمال سيناء عن إغلاق سوق الخميس فى بئر العبد وسوق الخميس فى العريش وهى أسواق شعبية .

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة.

أضاف المحافظ فى بيان له ، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا من بينها تخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية ومنع إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء وحذر تشغيل النوادى والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات ومنع إقامة الفاعليات التى تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإدارى وتشديد الإجراءات الوقائية فى المنافذ البرية بالمحافظة وخاصة منفذى رفح البرى والعوجة التجاري.

أشار المحافظ إلى تخصيص 10 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات، معلنًا عن تخصيص مستشفى بئر العبد للعزل الطبي، بجانب تخصيص أسرة للعزل الطبى فى مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل.

بدوره أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، على استمرار عمليات تطهير وتعقيم المبانى والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس والشوارع والميادين لمجابهة فيروس كورونا، بجانب التوعية المستمرة للمواطنين من خلال الإذاعة المحلية ومركز الإعلام والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأعلن العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة على استمرار تشغيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفتى العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بأى إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء على توافر مستلزمات مكافحة العدوى، وتوفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة

 


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