إضاءة ناطحة سحاب فى نيويورك باللون الأحمر لدعم المسعفين بمواجهة كورونا

كتب محمد شعلان

استمرارًا للتعبير عن دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، أضاء المسئولون عن ناطحة السحاب الأمريكية امباير ستيت في ولاية نيويورك باللون الأحمر تشبيها بسيارة الاسعاف، كأول تكريم للمسعفين والعاملين الطبين على سرعة استجابتهم لاستغاثات الامريكيين المصابين بفيروس كورونا الجديد، وعرضت صحيفة التايم الأمريكية فيديو لإضاءة الجزء العلوي من ناطحة السحاب الشهيرة باللون الأحم ، مع أضواء حمراء وبيضاء تدور لتشبه صفارات انذار سيارات الاسعاف.

New York’s Empire State Building was lit up like an ambulance Monday night in honor of first responders and medical professionals on the front lines of the city’s coronavirus outbreak pic.twitter.com/emAPB9weql — TIME (@TIME) March 31, 2020

وعلى جانب آخر، وصلت السفينة الطبية العسكرية كومفورت إلى نيويورك، لمساعدة الولاية الأمريكية على مكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو، إن وصول أكبر مستشفى عسكرى عائم بأمريكا، سيتسبب فى منح "دفعة معنوية" قوية للجميع، وأضاف "حقيقة وجود البحرية والجيش هنا لمساعدة مدينة نيويورك فى هذا الوقت، هذا أمر مثير ومهم لهذه المدينة".



ناطحة السحاب فى نيويورك



ناطحة سحاب امريكية

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو "يا لها من بادرة من الجيش لمساعدتنا بهذه الطريقة القوية، هذا أمر مؤثر للغاية ومهم لنا جميعا، نحن بحاجة للمساعدة".

وستساعد السفينة، على تخفيف العبء عن المستشفيات التى تعالج مرضى فيروس كورونا، وسيتم استخدامها لنقل المرضى الذين لا يعانون من الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.

وتحتوى السفينة، على 12 غرفة عمليات مجهزة بشكل كامل و1000 سرير علاوة على خدمات الأشعة ومختبر طبى وصيدلية ومختبر بصريات ومصنعين لإنتاج الأكسجين.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا بلغ 3170 شخصا في الولايات المتحدة، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، فى خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.