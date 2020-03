إضاءة ناطحة سحاب فى نيويورك باللون الأحمر لدعم المسعفين بمواجهة كورونا

استمرارًا للتعبير عن دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، أضاء المسئولون عن ناطحة السحاب الأمريكية امباير ستيت في ولاية نيويورك باللون الأحمر تشبيها بسيارة الاسعاف، كأول تكريم للمسعفين والعاملين الطبين على سرعة استجابتهم لاستغاثات الامريكيين المصابين بفيروس كورونا الجديد، وعرضت صحيفة التايم الأمريكية فيديو لإضاءة الجزء العلوي من ناطحة السحاب الشهيرة باللون الأحم ، مع أضواء حمراء وبيضاء تدور لتشبه صفارات انذار سيارات الاسعاف.

New York’s Empire State Building was lit up like an ambulance Monday night in honor of first responders and medical professionals on the front lines of the city’s coronavirus outbreak pic.twitter.com/emAPB9weql