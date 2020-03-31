إسماعيل عبد الوهاب.. صبى 13 عاما أصغر ضحايا كورونا فى المملكة المتحدة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الفتى إسماعيل محمد عبد الوهاب البالغ من العمر 13 سنة، يعتقد أنه أصبح أصغر ضحية لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وقالت الإندبندنت إن الفتى من ضواحي لندن وتوفي بسبب فيروس كورونا فى مستشفى كلية كينجز أمس الاثنين في معزل عن عائلته، ولم تكن لديه أى مشاكل صحية أخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه توفى فى الساعات الأولى من يوم الاثنين دون حضور أي من أفراد الأسرة بسبب خطر الإصابة بالعدوى، بحسب بيان من الكلية التي تعمل فيها أخته.

وقالت الكلية: "كل حزن أن نعلن أن الأخ الأصغر لأحد معلمينا توفى هذا الصباح بسبب إصابته بكوفيد 19"، وأضافت: "كان إسماعيل يبلغ من العمر 13 عامًا فقط دون وجود أي ظروف صحية موجودة مسبقًا، ومن المحزن أنه مات دون وجود أي قريب من أفراد العائلة بسبب الطبيعة شديدة العدوى لكوفيد 19."

وأعلنت الحكومة البريطانية أن أعداد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت صادما جدا، مشددة على أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد، ولا يمكن التنبؤ بموعد حدوث ذلك.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء: "وتيرة ارتفاع عدد الوفيات صادمة للغاية ومزعجة ومقلقة".

وأضاف: "لا يوجد حاليا موعد أو تاريخ زمني محدد مثل عيد القيامة نعلم أن الذروة ستأتي فيه. هذا الأمر يعتمد على التصرفات التي سنقوم بها نحن جميعا". وتابع: "يمكننا تأجيل الذروة من خلال الخطوات التي سنتخذها".

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية في وقت سابق من الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في عدد المتوفين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بواقع 381 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن الحصيلة العامة للمصابين ازدادت بواقع 3009 حالات، وبلغت 25150 بعد أن كانت على مستوى 22141 حالة أمس الاثنين.