غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجى ليرتفع عدد المصابين إلى 4831 مصابًا، من بينهم 83 بحالة حرجة، ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن الوزارة إن الحالات الحرجة تخضع للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، وسجلت الوزارة اليوم 3 ثلاث وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 18 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وحذر مسؤولو وزارة الصحة من النقص في أجهزة التنفس بعد تقديراتهم بأن ما يصل إلى 5000 شخص سوف يحتاجون إلى مساعدة في الجهاز التنفسي نتيجة المرض.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقوم باختيار الشخصية التي ستقوم بإدارة إسرائيل أثناء تواجده في العزل المنزلي مدة 14 يوماً.

وأوضحت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أنه طبقا للمعمول به فإن نتنياهو يقوم بتسمية شخص أثناء سفره خارج إسرائيل أو إجراء فحوصات طبية أو اثناء عمليات جراحية، مثلما تم أثناء إجراء جراحة في البورستاتا .

وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،أمس الاثنين، أن الأخير قرر الدخول للحجر الصحي مع طاقمه، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين إلى حين انتهاء إجراءات التأكد من حالته، وذلك بعد الإعلان عن إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والمتدينين بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أنه لإزالة الشكوك فقد قرر نتنياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحي إلى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي .

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون الكنيست والمتدينين رفيكا بالوخ بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووضعها في الحجر الصحي، بعد انتقال العدوى إليها من زوجها الذي كان قد شخصت اصابته سابقًا.