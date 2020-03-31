اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:50 م
خالد صلاح
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"أيكيا" تبدأ فى إنتاج أدوات وقاية للعاملين بالرعاية الصحية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:34 م
"أيكيا" تبدأ فى إنتاج أدوات وقاية للعاملين بالرعاية الصحية كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت شركة أيكيا، أكبر مصنعي الأثاث بالعالم، إنها بدأت في تصنيع أدوات وقاية مثل المآزر والكمامات للمستشفيات التي تكافح تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وتأمل في زيادة إنتاجها من هذه الأدوات.

وقال هنريك إلم مدير المشتريات العالمية بمجموعة إنتر أيكيا المالكة للشركة والمسؤولة عن التوريدات لرويترز إن الطلب على الأثاث المكتبي متماسك بشدة مع تحول الكثيرين للعمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر أن تعطل سلاسل الإمداد تزايد بسبب تفشي المرض في أوروبا والولايات المتحدة وإن توقف العمل وإغلاق الحدود يتسببان في اختناقات.

لكنه أضاف في مقابلة أن أيكيا مستعدة وتمكنت من التخفيف من هذه العوائق بشكل جيد نسبيا ونجحت في ذلك لأسباب من بينها توزيع مخزوناتها من المنتجات على مخازن في مناطق مختلفة.

وقال إنه لا يتوقع أي نقص في الأخشاب أو أي مواد أولية أخرى. لكن ما يثير القلق هو إيجاد أماكن تخزين للبضائع التي تُنقل لأسواق أغلقت أيكيا العديد من متاجرها فيها.

 


شركة أيكيا

كورونا

فيروس كورونا

كمامات

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