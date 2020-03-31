اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تعرض رفع العقوبات عن فنزويلا مقابل اتفاق لاقتسام السلطة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:49 م
أمريكا تعرض رفع العقوبات عن فنزويلا مقابل اتفاق لاقتسام السلطة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدء رفع العقوبات عن فنزويلا إذا شكلت المعارضة وأعضاء الحزب الاشتراكى بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو حكومة مؤقتة دونه فيما يمثل تغييرا فى سياسة أمريكية أخفقت فى إنهاء حكم مادورو.

ومع تعرض فنزويلا لضغوط بسبب تراجع الأسعار العالمية للنفط وانتشار جائحة كورونا وحملة ضغط اقتصادى أمريكية، تحركت واشنطن لنهج أخف يهدف إلى تشجيع إجراء انتخابات نزيهة هذا العام لإنهاء الأزمة السياسية هناك.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسميا طرح الإدارة الأمريكية "إطار انتقال ديمقراطى" لفنزويلا يقترح لأول مرة" مخرجا تدريجيا" من العقوبات الأمريكية الصارمة بما فى ذلك العقوبات المفروضة على قطاع النفط المهم إذا تعاون مادورو وحلفاؤه.

ولكن لن يكون من السهل جمع مادورو أو مساعدوه على طريق مصالحة سياسية مع زعيم المعارضة خوان جوايدو زعيم المعارضة الذى اعترفت به الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وتمسك مادورو بالسلطة على الرغم من جهود الولايات المتحدة المتكررة للإطاحة به ولم يظهر استعدادا للتفاوض بجدية لإنهاء حكمه.

وبموجب الاقتراح الأمريكي سيتنحى كل من مادورو وجوايدو ولن يكون أحد منهما جزءا من الحكومة الانتقالية.

 

فنزويلا

نيكولاس مادورو

العقوبات الأمريكية

خوان جوايدو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس فنزويلا :حصلنا على مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا من الصين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:37 م

بأعلام البلدين.. بعثة صينية تضم خبراء ومعدات تصل فنزويلا لمكافحة كورونا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:03 م

الصين تعارض بشدة العقوبات الأحادية ومحاولات انتهاك سيادة فنزويلا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:50 م

فيروس كورونا يقضى على الباقى من اقتصاد فنزويلا.. الرئيس مادورو يفرض تدابير جديدة تؤدى لانكماش الاقتصاد 15%.. عاملون بالقطاع الصحى: نظامنا الصحى منهار ولسنا مستعدين لمواجهة الفيروس.. والتضخم يصل إلى 3276%

الجمعة، 27 مارس 2020 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة