اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:54 م
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ألمانيا تفتح أول دار إيواء للمشردين منعا لانتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:42 م
ألمانيا تفتح أول دار إيواء للمشردين منعا لانتشار فيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية فى برلين، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا ستفتح، غدًا الأربعاء، أول دار إيواء للأشخاص المشردين هناك، فى ظل الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية في سبيل منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد لهذه الشريحة المجتمعية المعرضة للإصابة.

وقال المتحدث باسم إدارة الخدمات الاجتماعية الألمانية ستيفان شتراوس، إن الدار تقع في منطقة تيرجارتن بوسط برلين، وإنها ستستضيف ما يصل إلى 200 شخص من مختلف الجنسيات..حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لـ"دويتشه فيله" الألماني.

كما أشار إلى أن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المقيمين في كل غرفة هو اثنان، مُضيفًا أنه سيكون هناك طابق مخصص للسيدات، يحتوى على 20 سريرًا.

جدير بالذكر أن في الأسابيع الأخيرة، وجهت الجمعيات، التي تدعم المشردين، الدعوة إلى الفناق ودور الإيواء، لفتح أبوابها للأشخاص المشردين المتواجدين فى ألمانيا فى ظل هذه الظروف التى تشهدها البلاد بعد تفشي فيروس "كورونا" عالميًا.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 62 ألفًا و500 حالة، فيما قفز عدد الوفيات إلى 550 شخصًا، وتعمل الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لاحتواء الفيروس.  


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المنيا

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فيروس كورونا

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