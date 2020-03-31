أسماء المقرات الجديدة لصرف المعاشات بالبحيرة لمواجهة التكدس والزحام

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة عن تجهيز 35 مقر إضافي لصرف معاشات شهر إبريل والتي يقوم مستحقيها بالصرف شهرياً من خلال مكاتب البريد المنتشرة في ربوع المحافظة ، مضيفا أنه سيتم صرف المعاشات من تلك الأماكن المحددة بدلاً من الصرف من مكتب البريد وذلك لمواجهة انتشار العدوى بفيروس " كورونا " المستجد.

وأوضح محافظ البحيرة أن تلك الأماكن هي :

- مكاتب بريد العبارة و المجمع الحكومي والمقريزي بدمنهور سيتم الصرف بساحة الأستاد الرياضي بدمنهور .

- مكاتب بريد دمنهور الرئيسي ومدينة نصر وشبرا بدمنهور سيتم الصرف بساحة الحرية بحي شبرا بدمنهور .

- مكاتب بريد نقرها وأبو الريش ومنشأة إفلاقة بدمنهور ستم الصرف بساحة الشبان المسلمين بدمنهور .

- مكتب بريد حوش عيسى بحوش عيسى سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد دمشلي بمركز كوم حماده سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد الحدين بمركز كوم حماده سيتم الصرف بالساحة المخصصة أمام المكتب .

- مكتب بريد واقد بمركز كوم حمادة سيتم الصرف بالساحة المخصصة أمام المكتب .

- مكتبي بريد الطيرية و الطيرية البلد بمركز كوم حماده سيتم الصرف بالمدرستين الإبتدائيتين بجوارهما .

- مكتب بريد أبو العزايم بمركز كوم حماده سيتم الصرف بحضانة المعهد الديني بالقرية .

- مكتب بريد كوم شريك مركز كوم حماده سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار القرية .

- مكتب بريد أبو المطامير بأبو المطامير سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد أبوحمص بأبوحمص سيتم الصرف بمركز شباب أبو حمص .

- مكتب بريد بلقطر الشرقية بمركز أبوحمص سيتم الصرف بمركز شباب القرية .

- مكتب بريد مساكن إدفينا بمركز رشيد سيتم الصرف بساحة نقطة الشرطة بجوار المكتب .

- مكتب بريد برج رشيد بمركز رشيد سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد المحمودية بالمحمودية سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد المحمودية فرعي بالمحمودية سيتم الصرف بالمدرسة الثانوية للبنات بجوار المكتب .

- مكتب بريد ديروط مركز المحمودية سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد كفر الدوار فرعي بكفر الدوار سيتم الصرف بالنادي الإجتماعي .

- مكتب بريد كفر الدوار بكفر الدوار سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد سنترال كفر الدوار بكفر الدوار سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد الوسطانية بمركز كفر الدوار سيتم الصرف بالمدرسة الإبتدائية بجوار المكتب .

- مكتب بريد قرية صلاح الدين بمركز بدر سيتم الصرف بساحة مركز شباب القرية .

- مكتب بريد قرية عمر شاهين بمركز بدر سيتم الصرف بساحة مركز شباب القرية .

- مكتب بريد عبد المجيد المرسى بمركز بدر سيتم الصرف بدار المناسبات بالقرية .

- مكتب بريد الرحمانية بالرحمانية سيتم الصرف بمجمع المدارس الإبتدائية المشتركة .

- مكتب بريد قيلشان بمركز إيتاي البارود سيتم الصرف بمركز شباب القرية .

و وجه محافظ البحيرة بتزويد المقرات بمقاعد متباعدة وعمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الاجراءات ومنع التكدس والازدحام لصرف المعاشات بسهولة ويسر، مع تعقيم وتطهير جميع المقرات يوميا قبل وبعد صرف المعاشات .

يذكر انه قد تم تحديد أيام لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق لمنع تكدس المواطنين حيث من المقرر ان يتم الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) ابريل، والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7) ابريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) ابريل ، كما سيتم الصرف لمن لم يستطع او لم يصرف خلال الايام المحددة له اعتبارا من الأحد 12 ابريل .