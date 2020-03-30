CNBC: مليارات قروض ومساعدات لشركات الطائرات الأمريكية الخاصة بسبب كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية إن شركات الطائرات الخاصة يمكن أن تتلقى مليارات الدولارات على شكل قروض ومساعدات وإعفاءات ضريبية من الحكومة الفيدرالية كجزء من حزمة المساعدات الخاصة بمواجهة آثار فيروس كورونا.

كجزء من مشروع قانون التحفيز الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار ، ستقدم شركات تأجير الطائرات الخاصة عدة أنواع من المساعدة من الحكومة الفيدرالية. أولاً ، لن تضطر شركات الطائرات الخاصة إلى دفع ضريبة 7.5٪ للعملاء، وتُفرض الضريبة، المعروفة باسم ضريبة الاستهلاك الفيدرالية، على عملاء الطائرات الخاصة ومستأجرى الطائرات، ولن يتم تحصيل الضريبة لبقية العام، ولن تضطر شركات الطائرات أيضًا إلى دفع أى ضرائب على الوقود.

كما ستكون شركات الطائرات الخاصة مؤهلة للحصول على تمويل من 25 مليار دولار في شكل قروض وضمانات قروض متاحة لصناعة الطيران، بالإضافة إلى ذلك ، يتم تضمينها في 25 مليار دولار في مدفوعات المنح لاستمرار مدفوعات الأجور للعمال.

وستتلقى المطارات الخاصة والمطارات الصغيرة أكثر من 100 مليون دولار في التمويل الفيدرالي بموجب القانون.

وتأتي هذه المساعدة بعد جهد ضغط من قبل شركات الطائرات الخاصة وشركات الطيران العامة للحصول على جزء من أموال المساعدات الفيدرالية، بحجة أن الطيران الخاص يولد 1.2 مليون وظيفة و 77 مليار دولار من الدخل.

قال إد بولين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للطيران التجاري ، التي تمثل شركات الطائرات الخاصة والمالكين وكذلك شركات الطيران العامة: "بشكل عام ، فإن مشروع القانون مفيد للطيران العام". "لقد أوضحت الصناعة صوتها بوضوح في التأمين على أنه تم النظر في الأحكام المهمة للطيران العام والمشغلين التجاريين والشركات الصغيرة الأخرى أثناء تجميع هذا التشريع.