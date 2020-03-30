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9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

الإثنين، 30 مارس 2020 04:00 ص
9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

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حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة للقانون والمستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد ومزاياه، وتتمثل فئات العمالة غير المنتظمة التي يتم تطبيق قانون المعاشات الجديد عليها، في الفئات التالية:
 
 
1-  ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
 
 2 - عمال التراحيل.
 
3 -  صغار المشتغلين لحساب أنفسهم  كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين،  وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
 
 
 4 - العاملون فى المنازل.
 
 
5- محفظى وقراء القرآن الكريم.
 
6 - المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
 
7 -  العاملون المؤقتون فى الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو فى المناحل.
 
 
8  - حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل  حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
 
 
9 -  ملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
 
 
جدير بالذكر، أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أنه يتابع على مدار الساعة يوميًا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات، وأكد أنه يجرى حاليا تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التى لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
 
وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.
 

قانون التأمينات

المعاشات

العماله غير المنتظمه

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