8 أهداف لمنشآت الحماية من السيول فى جنوب سيناء.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار





تسعى الحكومة لتنفيذ منشات لحماية المدن المعرضة لمخاطر السيول من اثارها السلبية في عدد من المحافظات " جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وعدد من محافظات الصعيد".



ووضعت وزارة الرى استراتيجية للتعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولى وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية.



ويتضمن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول ، وتخزينها في بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحليه.



وفى التقرير التالى نوضح 8 أهداف من منشات الحماية من السيول فى جنوب سيناء







1- حماية الطرق من أخطار السيول



2- حماية خطوط الغاز من طابا حتى شرم الشيخ.



3- حماية خطوط الغاز على خليج السويس.



4- حماية محطات الكهرباء وأبراج الضغط العالى ومحطات المياه والصرف الصحى .



5- حماية المدن والمنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية.



6- حماية أكمنه الشرطة والجيش.



7- التنمية المستدامة عن طريق شحن الخزان الجوفى بالمناطق المختلفة.



8- المساعدة فى توطين البدو بهذه المناطق.

