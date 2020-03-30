اليوم السابع
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6 سيارات متنقلة فى القصير لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 11:16 ص
6 سيارات متنقلة فى القصير لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.. صور سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير،بمحافظة البحر الأحمر أن الوحدة المحلية، دفعت بـ 6 سيارات متنقلة محملة بالخضروات والفاكهة ، لبيعها للمواطنين،بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم،ولضبط الأسعار ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

وأضاف رئيس مدينة القصير أن السيارات تقوم بعملية البيع فى مناطق "أمام ملعب العوينة، وأمام سوق الخضار، وأمام المستشفى القديم ، وأمام الجمعية الاستهلاكية ، وميدان الدولفين أمام المطافى، ومنطقة عمارات مبارك وقرية الحمراوين

وأشار البدرى إلى أن الأسعار ستكون مخفضة وفى متناول الجميع ، مؤكدًا أن سيارات الخضار جاءت بهدف منع التجمعات بالأسواق ، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين .

من جانب أخر تفقد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير ، محال السوبر ماركت ، وذلك لمتابعة توافر جميع أصناف السلع الغذائية وضبط الأسعار، يرافقه مدير التفتيش المالى والادارى 

وأكد البدرى ، أنه لا يسمح بأى تجاوزات أو رفع لأى أسعار أو احتكار للسلع بغرض زيادة سعرها ، مشيرا إلى أنه توجيه جميع الإدارات المختصة بتكثيف الحملات التفتيشية، متابعا السلع الغذائية

وأكد رئيس المدينة ، إلى أنه يتم العمل على ضبط الأسواق وتوفير المعروض من السلع الغذائية واستقرار الأسعار ، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين ومحاسبتهم طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها .

كما أعلن اللواء سعد البدرى ، رئيس مدينة القصير ، أن جهاز الخدمة الوطنية ، يقوم ببيع منتجات غذائية وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة أمام مسجد سحلول ، بشارع جمال عبدالناصر ، وبمنفذ خلف المستشفى وأمام مكتب التموين ببيع خضروات وفاكهة

من جانب أخر يقوم فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمدينة القصير ، بأستمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية بمدينة القصير، حيث قامت فرق التطهير بالشزكة بتطهير فرقة الجنوب والأمن المركزى وقسم الحماية المدنية والكمين الشمالى وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 
سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة (1)
سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة 

 

سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة (2)
سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة 

 

سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة (3)
سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة

 

سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة (4)
سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة

 

سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة (5)
رئيس مدينة القصير يتفقد السوبر ماركت 

 

سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة (6)
رئيس مدينة القصير يتفقد السوبر ماركت 

سيارات الخدمة الوطنية تدفع بسيارات لبيع الخضر باسعار مخفضة (7)

رئيس مدينة القصير يتفقد السوبر ماركت 

 


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