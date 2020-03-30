3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

كتب محمد صبحى

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد فى مصر وإصابة بعض المواطنين، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن إطلاق 3 مبادرات هامة وعاجلة لمواجهة فيروس كورونا بإشراك الباحثين وذلك بهدف المساعدة فى الحد من انتشار الفيروس ومشاركة مؤسسات الدولة فى توفير المواد المطهرة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" المبادرات التى أطلقتها وزارة التعليم العالى :



1 - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن التحالف القومي للبتروكيماويات تمكن من إنتاج 3 منتجات للتطهير ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث البترول، الوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث، في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويتم إنتاج نحو 500 برميل يوميًا بسعة 200 لتر للبرميل الواحد من محلول مطهر للقضاء على الفيروسات والبكتيريا "Chemocide plus" طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية



2 - إطلاق مبادرة "طبق فكرتك" أنه نظرا لما تمر به مصر والعالم من جائحة فيروس كورونا المستجد، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر وعضوية علماء من المراكز البحثية والجامعات المصرية وتحالف البتروكيماويات للبدء فورا فى تنفيذ المبادرة، ومن أحد أهدافها توفير مواد معقمة ومطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وإتاحتها بسعر التكلفة وفتح باب التقدم لمنح استثنائية عاجلة لتلقى أفكار وحلول تكنولوجية مبتكرة لمجابهة فيروس كورونا، وتم رصد 30 مليون جنيه للمبادرة .



3 - إطلاق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نداءً بحثيًا طارئًا يستمر حتى 9 أبريل المقبل لكافة الباحثين، للتقدم بمشاريع لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن تكون الأبحاث المطلوب التقدم بها فى مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات، بتمويل 2 مليون جنيه للمشروع الواحد .





ويشمل التقدم للمشروعات عدة مجالات بحثية:

1- فى المجال الطبي:- تطوير كاشف سريع ورخيص للكشف عن الفيروس لتقرير مدى احتياج الشخص للعزل من عدمه.- تعديل الأدوية الموجودة لتخفيف حدة المرض وتقليل عدد الوفيات.- ضبط البروتوكول المصرى لعلاج الحالات.2- فى مجال الصيدلة:- إعادة توجيه الأدوية المتوفرة كعلاج للفيروس.- تطوير لقاح ضد الفيروس.3- فى مجال المستلزمات الطبية:- إنتاج أقنعة الوقاية والملابس المعقمة وقفازات الأيدي.- إنتاج أجهزة تنفس صناعية.- أجهزة تنقية هواء لأماكن العزل.4- الصحة العامة:- تطوير محلول لتعقيم الأماكن وإعادة تعقيم أقنعة الوقاية لتدويرها.- دراسة مقدار خطورة التعرض للعدوى فى المكاتب بتحليل عينات الهواء.5- تكنولوجيا المعلومات:- بناء تطبيقات الهواتف الذكية لمتابعة انتشار الفيروس.- بناء منصة بيانات كبيرة لتحليل بيانات رصد الفيروس وتحديد سرعة انتشاره فى المناطق المختلفة.