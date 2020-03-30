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20% من الصعايدة حرفيون.. تعرف على المهن الرئيسية للمشتغلين بمحافظات الصعيد

الإثنين، 30 مارس 2020 12:27 م
20% من الصعايدة حرفيون.. تعرف على المهن الرئيسية للمشتغلين بمحافظات الصعيد جهاز الاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات رسمية، خريطة المهن الرئيسية للمشتغلين في محافظات الوجه القبلي، حيث يوضح التوزيع النسبي للمستغلين "15 سنة فأكثر"، طبقا لأقسام المهن الرئيسية بمحافظات الوجه القبلي، أن أعلى نسبة للمشتغلين لإجمالي محافظات الوجه القبلي للعاملين في مهن الحرفيون 20.7%، يليها عمال الزراعة والصيد 19.3%، وهاتان النسبتان أقل من مثيلاتها لأجمالي الجمهورية حيث بلغت على التوالي "15.3%، 17.7%".
 
ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محدثة عام 2018‬، تراجع نسب المهن الثلاثة وهي رجال التشريع وكبار المسؤولين، الإخصائيون وأصحاب المهن العلمية والفنيون ومساعدو الأخصائيين بالوجه القبلي بالمقارنة بإجمالي الجمهورية.
 
وعلى مستوى محافظات الوجه القبلي، فقد كانت أعلى نسبة لعمال الزراعة والصيد في محافظتي المنيا 28.8%، وبني سويف 27.8%، وبالنسبة للحرفيين فقد كانت أعلى نسبة في محافظتي الأقصر 27.2%، وأسيوط 24.6%، أما بالنسبة لمهنة رجال التشريع وكبار المسؤولين فقد كانت أعلى نسبة في محافظتي المنيا 17.8% والفيوم 17.6%، أما بالنسبة لمهنة الفنيين ومساعدو الأخصائيين فقد كانت أعلى نسبة بمحافظتي قنا بواقع 8.6% والجيزة بواقع 8.1%.
 
ويبلغ معدل البطالة في سن "15-64" نحو 8.7% عام 2018 في محافظات الوجه القبلي، وهذه النسب أقل من مثيلاتها لإجمالي الجمهورية وخاصة بين الذكور، وبوجه عام فإن نسب التعطل بين الإناث تفوق النسبة للذكور، وقد يرجع ذلك إلى تفضيل منح فرص العمل الجديدة للرجال دون النساء نظرا لأن القانون يمنح العديد من الإجازات للنساء لرعاية أسرهن وأطفالهن ومن ثم يفضل رب العمل وخاصة في القطاع الخاص تعيين الرجال عن النساء.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

المهن الحرفية

مهن الصعيد

اخبار الاقتصاد

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