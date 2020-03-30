150 مليون جنيه لتطوير وتجميل مدينة طور سيناء.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سير العمل بالمشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب بالمحافظة، كما استعرض خلال الاجتماع الذى عقده مع المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء المعدلات الزمنية فى تنفيذ تلك الأعمال، مطالبا بالسرعة فى إنجازها وخاصة الخدمى منها.

من جانبه صرح مبارك، بأنه تم مناقشة ما تقوم به الشركة من عملية تطوير شامل لمدينة طور سيناء وذلك من خلال تنفيذ أعمال توسعة وإعادة تأهيل طرق المدينة وتجديد الأرصفة وأعمال التشجير والإضاءة.

وأضاف مبارك، أنه تقوم الشركة أيضا بتصميم وتطوير كافة الميادين ومداخل ومخارج المدينة وذلك لإظهارها بالشكل الذى يليق بها ومكانتها عاصمة لمحافظة جنوب سيناء.

وتابع مبارك، أن قيمة الأعمال تبلغ حوالى 150 مليون جنيه، وسوف يتم افتتاح جميع أعمال التطوير خلال احتفالات أعياد تحرير سيناء.

كما قامت مدينة طور سيناء بتنفيذ حملة إزالة مكبرة بمدخل قرية الجبيل لإزالة المعوقات وبعض المبانى لتنفيذ عملية ازدواج طريق الجبيل الجديد وتركيب خط طرد محطة صرف قرية الجبيل بعد تنفيذ توجهيات المحافظ بتسليم منزل بدوى لكل اسرة ازيل منزلها وذلك قبل قبل الازالة كما تم استكمال عملية رصف شوارع المدينة الداخلية، وقامت مدينة نويبع بإزالة مخيم متعدى على حرم البحر والطريق الدولى بأم مريخة بمدينة نويبع.

كما تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، عملية تعقيم ورش كافة شوارع ومشايات مدينة شرم الشيخ والتى شارك فيها عدد من الإدارات والمديريات بالمحافظة منها المرور والحماية المدنية والطب الوقائى والمطافىء والصحة والمياه والصرف الصحى والمتوطنة ومكافحة الأمراض والزراعة وذلك بقيادة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجهازة التنفيذى واثنى المحافظ على كافة الجهات المشاركة على جهدهم الكبير ووجه بتعميم التجربة فى باقى المدن من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع