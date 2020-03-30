اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

15 ألف مشرد بين غِلْظَة كورونا وقسوة الشارع فى ريو دى جانيرو

الإثنين، 30 مارس 2020 04:51 م
15 ألف مشرد بين غِلْظَة كورونا وقسوة الشارع فى ريو دى جانيرو المشردين بريو دى جانيرو
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم أن التعليمات الأساسية التى تساهم فى عدم انتقال عدوى فيروس كورونا، قد تبدو بسيطة جداً مثل غسل اليدين والبقاء فى المنزل، إلا أنها ليست كذلك بالنسبة للأشخاص المشردين الذين يعيشون فى شوارع ريو دى جانيرو، ودخلت هذه المدينة البرازيلية فى حالة إغلاق شبه تام، وأغلقت مدارسها ومطاعمها وشواطئها الشهيرة.
 
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، فى البداية تردد السكان المحليون فى التزام التعليمات إلا أنهم باتوا يدركون الآن خطورة فيروس كورونا فراحوا يعزلون أنفسهم فى المنازل.
 
لكن المنازل، لا تشكل خياراً للمشردين فى المدينة المقدر عددهم فيها بنحو 15 ألف شخص والذين أصبحت حياتهم أكثر صعوبة فى زمن تفشى كوفيد-19.
 
يواجه المشردون، الذين يتوسلون للحصول على بعض الأموال والطعام، شوارع فارغة، كما أن المطابخ التى تقدم طعاماً لهؤلاء أغلقت أبوابها مع بقاء المتطوعين فى منازلهم، وثمة مخاوف من أن تصبح ملاجئ المشردين فى المدينة بؤراً للعدوى.
 
وقال باولو سوزا 35 عاما، وهو شاب مشرد يعيش فى حى لابا فى ريو دى جانيرو "نحاول الصمود فى ظل هذا الوضع. نحن نحاول أن نفعل كل ما فى وسعنا لتجاوز هذه المحنة لأن الكثير من الناس توقفوا عن مساعدتنا خوفا من هذا الفيروس".
 
وأصبح هذا الحى، الذى يعتبر قلب الحياة النابض فى الأيام العادية، شبه مهجور اليوم.
 
يشتهر هذا الحى، بوجود قناة مائية مشيدة على قناطر بيضاء تمر عبره، وقد أصبح المشردون الآن يتمتعون بحرية النوم تحت أقواسها الأنيقة دون عرقلة السيارات أو المشاة.
 
وقالت دونيس دوس سانتوس البالغة من العمر 41 عاماً، "نريد أن نخرج من الشوارع. علينا أن نفعل كذلك إذا أردنا أن نحصل على طعام لأن الناس لم يعودوا يساعدوننا، إنهم خائفون لأنهم لا يستطيعون ملامسة أحد، وللحصول على أى شيء، نحتاج إلى هذا النوع من الاتصال البشري".
 
وتضم مراكز إيواء المشردين فى المدينة 2300 سرير فقط، أى أقل من سدس نسبة هؤلاء.
 
ويقول الكثير من المشردين إنهم يخشون أن يؤدى الاكتظاظ فى تلك الأماكن إلى انتشار الفيروس، إلا أن حالهم ليست أفضل فى الشوارع.
 
وأوضح شاب مشرد يبلغ من العمر 23 عاماً طلب عدم الكشف عن اسمه "إذا حان الوقت لكى أُصاب بالفيروس فسيحصل ذلك لأننى أشرب الماء من الكوب نفسه الذى يشرب منه أصدقائى هنا".
 

البرازيل

ريو دى جانيرو

كورونا

فيروس كورونا

مشردين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء المجر يحصل على صلاحيات مطلقة لمواجهة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:44 م

السنغال تسجل 20 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد

الإثنين، 30 مارس 2020 04:40 م

بوتين: محاربة الإشاعات حول كورونا يجب أن تكون بالعمل الجاد والإجراءات المتبعة

الإثنين، 30 مارس 2020 04:28 م

صحيفة: توقعات بركود الاقتصاد الروسى بسبب النفط وكورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:27 م

تصل نيويورك لمواجهة كورونا..تعرف على تجهيزات مستشفى سفينة البحرية الأمريكية

الإثنين، 30 مارس 2020 04:19 م

واشنطن بوست العقوبات الأمريكية ضد طهران تعوق جهودها لمكافحة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:16 م

بوتين: يتعين استخدام تجارب الدول الأخرى فى مكافحة "كورونا"

الإثنين، 30 مارس 2020 04:12 م

تفشى وباء كورونا يثير مشاعر العداء ضد الأجانب فى الكاميرون

الإثنين، 30 مارس 2020 04:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة