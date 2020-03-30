‏فيديوجراف يكشف فشل محاولات رئيس "بى ان سبورت" التهرب من الملاحقات القضائية

كتب :محمد إسماعيل

سلط فيديوجراف الضوء على فشل محاولات ناصر الخليفى رئيس شبكة بى أن سبورتس القطرية للتهرب من قضايا الفساد التى تلاحقه فى فرنسا ،حيث أشار الفيديوجراف الذى تداوله النشطاء عبر شبكات التواصل الإجتماعى إلى اجتماع نيس الذى ورط ‎الخليفي فى القضية وفقا للحكم الصادر عن القضاء الفرنسي.

كانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن القضاء الفرنسي قضى بالاهلية المكانية لمقاضاة ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان ،وشبكة بى أن سبورتس القطرية في قضايا الفساد التى تتعلق بتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى نظرا لان القضية نسجت خيوطها داخل الأراضى الفرنسية.

وتتضمن القضية إتهامات بغسيل الأموال والفساد المالى ،حيث حاول الخليفى التهرب منها بدفع أن وقائع القضية جرت خارج فرنسا وعدم إختصاص المحاكم الفرنسية بملاحقته.

اجتماع نيس يورط #الخليفي.. محاولات رئيس بي إن سبورتس للتهرب من قضية فساد بـ #فرنسا تنتهي بالفشل#خباياهم pic.twitter.com/P3Bi3o6COz — خباياهم - Khabyahom (@khabyahom) March 29, 2020

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